Breaking Dawn - Parte 1, una scena fu particolarmente difficile da girare!

Breaking Dawn - Parte 1 all'epoca della sua uscita fu un evento mediatico paragonabile alle grandi saghe. La storia di Edward e Bella era stata capace di appassionare il mondo intero e, proprio per questo motivo, si scelse di tenere in gran segreto le riprese di una delle scene più importanti del film.

Mentre durante le riprese di Breaking Dawn - Parte 1 Robert Pattinson causò tre incidenti con la barca, la produzione chiese e provò a tenere in gran segreto durante le riprese i ciak di una delle scene più iconiche del film per evitare che trapelassero spoiler o qualsiasi tipo di informazione riguardo ciò che il pubblico avrebbe potuto vedere al cinema. I ciak furono svolti in altissima sorveglianza, coprendo addirittura i set con dei tendoni per fare in modo che chi fosse appostato nei pressi non potesse vedere.

La scena in questione fu quella del matrimonio. Il momento fu girato sotto stretta supervisione e rispetto massimo delle norme di sicurezza. Un elicottero sorvolava costantemente il set mentre la zona delle riprese era circondata da agenti di polizia che verificavano che l'area fosse completamente sgombra da qualsiasi curioso. Il grande rischio e che qualcosa potesse trapelare dall'alto, quindi la produzione decise di usare tendoni e teli per coprire i momenti in cui veniva girata la scena.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi sveliamo che Sofia Coppola stava per diventare la regista di Breaking Dawn. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!