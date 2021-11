Breaking Dawn - Parte 1, ecco in quale scena compare l'autrice di Twilight Stephenie Meyer

Per Stephenie Meyer la saga di Twilight è stata letteralmente una svolta: grazie alla storia di Edward e Bella la scrittrice statunitense è diventata una vera e propria celebrità, cominciando a godere di un'incredibile popolarità in particolar modo dopo l'uscita in sala dei film tratti dalla serie di romanzi.

Film che, non a caso, la nostra decise di omaggiare con la sua presenza per ben due volte: la prima risale proprio all'esordio del franchise cinematografico, vale a dire il Twilight uscito nel 2008, durante il quale vediamo Stephenie Meyer seduta al tavolo del bancone nel locale in cui, in quel momento, Bella è seduta al tavolo con Charlie.

La seconda e ultima comparsa risale invece all'inizio della fine, ovvero Breaking Dawn - Parte 2, primo dei due capitoli che segnarono la conclusione della saga sul grande schermo: qui, infatti, Meyer è presente durante la scena delle nozze di Bella ed Edward nei panni di un'invitata, ben visibile mentre il personaggio di Kristen Stewart s'incammina verso l'altare. Un po' come una madre che assiste alle nozze della figlia!

Avevate notato questi due cameo? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, intanto, ecco tutte le differenze tra libro e romanzo di Breaking Dawn.