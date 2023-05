Breaking Dawn - Parte 1, Pattinson causò tre incidenti con una barca durante le riprese!

La saga di Twilight rimane per molte persone un nascosto guilty pleasure. Lavorarci, però, sembra non sia stato particolarmente semplice. Robert Pattinson per alcune scene di Breaking Dawn Parte 1, fu costretto a imparare a guidare una barca per la scena della luna di miele.

Nonostante a primo impatto possa sembrare una cosa divertente da fare, pilotare una barca non è particolarmente semplice e non mette al riparo attori e troupe da possibili incidenti. Durante le lezioni Pattinson causò due incidenti con l'imbarcazione mentre un altro avvenne durante le riprese della scena in Brasile. L'attore non è mai stato particolarmente fortunato durante le riprese della saga. Solo nel corso degli anni ha saputo affermare la propria bravura collaborando con grandissimi registi e lavorando molto nel cinema d'autore.

Nonostante i problemi, la saga fu un modo per mettere in mostra i variegati talenti dell'attore inglese. Nikki Reed convinse il regista a far suonare Robert Pattinson in Twilight. Le sue canzoni furono talmente apprezzate che decisero di inserirle nella colonna sonora originale della pellicola. La realizzazione dei due capitoli di Breaking Dawn fu molto più complicata dei precedenti film. Oltre ai vari incidenti avuti con le barche, le pellicole furono caratterizzate da diversi problemi sul set e organizzativi.

Per scoprire qualcosa di più vi consigliamo il nostro speciale sulle differenze tra il film e il libro di Breaking Dawn. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!