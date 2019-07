Breaking Bad: Nuovo teaser da Aaron Paul e Bryan Cranston?

Ci sono importanti novità per gli appassionati delle vicende di Walter White e Jesse Pinkman, dopo la conferma del sequel di Breaking Bad con protagonista Aaron Paul, i fan potranno aspettarsi nei prossimi giorni ulteriori informazioni sul film.

Gli account di Instagram dei due attori hanno infatti pubblicato la stessa immagine, commentando sotto con le parole "SOON". Soggetto della foto sono due asini, presi in primo piano.

Nonostante non ci siano conferme a riguardo, siamo sicuri che le novità in arrivo riguarderanno il sequel di Breaking Bad, con la coppia di animali chiara metafora del rapporto tra i due personaggi della serie principale.

Le notizie sul seguito sono poche, sia per quanto riguarda il cast presente sia per la trama, ovviamente la domanda che tutti si pongono è se ritroveremo il personaggio di Walter White, magari grazie ad un flashback, nel frattempo Bryan Cranston non si sbilancia riguardo ad un suo eventuale coinvolgimento nel film di Breaking Bad.

Andata in onda per la prima volta nel 2008, la serie creata da Vince Gilligan narra le vicende del professore di chimica Walter White, la cui vita viene sconvolta a seguito di un tumore in stadio terminale e dalla sua decisione di entrare nel commercio della droga per riuscire a provvedere alla sua famiglia.