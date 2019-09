Dopo Breaking Bad, Aaron Paul non pensava di interpretare di nuovo Pinkman

Grazie all'attesissimo El Camino, i fan di Breaking Bad stanno finalmente per scoprire cosa è successo a Jesse Pinkman dopo il finale della serie. Aaron Paul, l'attore che lo interpreta, ammette però che credeva ormai di aver chiuso col suo personaggio.

Come ha recentemente dichiarato a The Hollywood Reporter, Aaron Paul non si aspettava di ritornare sullo schermo con lo stesso ruolo, e la cosa non gli dispiaceva neanche più di tanto. "Ho adorato davvero Jesse" ha detto. "Lo conoscevo meglio di chiunque altro, ma era anche un grosso peso sulle mie spalle. Ho pensato che fosse un addio, e mi andava bene così."

Tuttavia, quando si è iniziato a parlare di un film sequel di Breaking Bad, Paul si è fidato del creatore Vince Gilligan, convinto che avrebbe fatto la cosa giusta. "Sono come tutti gli altri sul pianeta" ha continuato, "penso che Vince e gli altri sceneggiatori abbiano davvero trovato un finale perfetto per Breaking Bad, e allora perché rovinarlo? Ma è di Vince che stiamo parlando: lo seguirei in un incendio, per dire quanto mi fido di quell'uomo. Farei qualunque cosa mi chiedesse."

Parlando poi di come è stato tornare nei panni di Jesse Pinkman dopo tanto tempo, Aaron Paul ha detto: "È stato facile per me catapultarmi dove Jesse è mentalmente ed emotivamente, perché ho vissuto e respirato tutto ciò che ha passato lui; onestamente, mi sembrava che anche una parte di me lo avesse vissuto. Tutto quello che dovevo fare era memorizzare queste parole e poi recitarle quando urlavano: azione!"

El Camino: A Breaking Bad Story debutterà su Netflix il prossimo 11 ottobre, e sarà anche nei cinema per un weekend. Secondo Vince Gilligan, non è possibile vedere il film se non si è visto Breaking Bad.