Breakfast Club: ecco una scena eliminata con Molly Ringwald

Variety ha diffuso in esclusiva una scena eliminata da, iconico secondo film diretto da John Hughes che vedeva protagonista una giovane

Il film è rapidamente diventato un classico tra i prodotti che hanno come soggetto il liceo e l’adolescenza e ha contribuito a lanciare tutta una serie di attori noti sotto il gruppo di Brat Pack. Più di 30 anni dopo la sua uscita nelle sale, la Criterion Collection ha inserito il film nella sua collezione, in un’edizione restaurata in Blu-Ray contenente oltre 50 minuti di materiale inedito, inclusa una scena eliminata del film che vede protagonista la Ringwald e Ally Sheedy.

Breakfast Club parla di un gruppo di cinque liceali costretti dal preside della loro scuola, Vernon, a trascorrere un sabato pomeriggio di punizione nella biblioteca con il compito di formulare un tema sulle loro personalità e gli obiettivi di vita. Sarà l’inizio di una profonda riflessione sulla vita da studenti che farà emergere differenze e sintonie tra i caratteri più diversi dei protagonisti.

La versione 4K dell’edizione della Criterion Collection include anche un commento audio e le interviste con i membri del cast, tra cui Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Ringwald e Sheedy; più un video diario dello stesso Hughes e un documentario sul film del 2008.