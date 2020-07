Breakdown - La Trappola: Kurt Russell, da bambino Disney al successo con Carpenter

Questa sera su canale Nove alle 21:30 verrà mandato in onda il film Breakdown - La Trappola, thriller scritto e diretto da Jonathan Mostow, regista anche dei successivi Terminator 3 - Le macchine ribelli e Il mondo dei replicanti. Protagonista del thriller di stasera è il grande Kurt Russell, stella del cinema d'azione anni '80.

Forse non tutti sanno che Kurt Russell compare sullo schermo fin da quando non era altro che un ragazzino: il suo primo ruolo al cinema è infatti quello in Bionde, rosse, brune... datato 1963, quando non aveva più che 12 anni, ma già era apparso in diverse serie televisive da quando aveva 10 anni. Il padre, Bing Russell era attore a sua volta e ha interpretato il ruolo dello sceriffo della serie televisiva Bonanza. Nel 1960, il giovane Kurt firma un contratto con la Disney che lo legherà alla casa cinematografica per 10 anni, in cui recitò in diversi film per ragazzi. Concluso il contratto si dedicherà al baseball professionistico, che sarà costretto a lasciare nel 1973, riprendendo la carriera da attore.

Nel 1976 fece il provino per la parte di Han Solo in Star Wars, ruolo che andò poi a Harrison Ford; nel 1979 avviene invece l'incontro che gli cambierà la vita, quello con John Carpenter. Il regista lo dirigerà nel film per la televisione Elvis, in cui Russell interpretava proprio il Re del rock. Pur essendo un progetto solo su commissione, Carpenter rimarrà talmente colpito dall'attore che gli proporrà il ruolo di Jena Plissken nel distopico 1997: Fuga da New York. Sarà l'inizio di un grande sodalizio che proseguirà anche nei successivi La cosa (1982) e nel cult Grosso guaio a Chinatown (1986), rendendo Russell una star internazionale. Il connubio si ripeterà anni più tardi in Fuga da Los Angeles (1996) in cui riprenderà il ruolo di Jena Plissken.