Braveheart, perché Mel Gibson aveva rifiutato il ruolo da protagonista?

Al netto del precedente L'Uomo Senza Volto, Braveheart fu il primo film a farci scoprire il talento del Mel Gibson regista: l'attore che si sarebbe successivamente cimentato dietro la macchina da presa anche per film come La Passione di Cristo e Apocalypto, però, era inizialmente intenzionato appunto a limitarsi a dirigere i suoi colleghi.

Non tutti sanno, infatti, che la star di Arma Letale e Quello che le Donne Vogliono era tutt'altro che convinta di poter accettare il ruolo di William Wallace, che poco tempo dopo sarebbe invece diventato uno dei personaggi più iconici e amati tra quelli interpretati da Gibson: perché, allora, tutta questa ritrosia?

I motivi erano principalmente anagrafici: Gibson riteneva infatti di essere ormai troppo in là con l'età per dar volto all'eroe nazionale scozzese (che all'epoca dei fatti narrati dal film aveva in realtà circa 35 anni, vale a dire appena 4 in meno rispetto a quelli del nostro Mel nel 1995). Ad opporsi fu però la produzione, che indicò la presenza di Mel Gibson nel cast come conditio sine qua non per la realizzazione del film.

Insomma, non ci sarebbe stato Braveheart senza Mel Gibson nel ruolo di William Wallace: un bene o si sarebbe potuto fare di meglio? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sulle inesattezze storiche di Braveheart.