Braveheart, Mel Gibson commenta gli errori del film: 'Dobbiamo intrattenere non insegnare'

Questa sera torna in tv Braveheart, il film di Mel Gibson dedicato alla storia seppur romanzata del patriota ed eroe nazionale scozzese William Wallace. La pellicola che ha ottenuto ben 10 candidature agli Oscar non ha però convinto gli esperti per via delle sue vistose incongruenze storiche.

Gli errori in Braveheart sono molteplici e questo, lo ha riconosciuto lo stesso Mel Gibson ma il regista, sembra essere certo che questi non abbiano minimamente inficiato la riuscita del film visto che il suo unico scopo è quello di intrattenere e non educare necessariamente il pubblico.

In un'intervista rilasciata nel 2009 l'interprete di William Wallace ha detto: "Il dovere di un film è, innanzitutto, intrattenere raccontando una storia. Successivamente, nel caso, quello di insegnare. Insomma, dobbiamo intrattenere non insegnare".

Gibson sempre a tal riguardo ha poi aggiunto: "In fin dei conti, ho dato al pubblico un eroe dal volto nuovo, migliore. Tutti mi accusano di aver romanzato le sue vicende di aver cambiato la storia… Beh, questi commenti non sono stati di certo lusinghieri. Almeno, il mio Wallace non puzzava sempre di fumo e carne bruciata, perché non andava in giro a bruciare villaggi. In sostanza, il vero Wallace era quello che i vichinghi chiamavano berserker, una furia senza alcuna remora. Noi abbiamo soltanto riadattato e messo il personaggio sotto una luce migliore proprio per renderlo più idoneo al linguaggio cinematografico".

E chissà se William Wallace avrebbe apprezzato il paragone con Macini. Il CT della Nazionale è stato infatti accostato all'eroe scozzese per i fatti di Euro 2020 che hanno portato l'Italia a battere l'Inghilterra.