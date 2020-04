Braveheart - Cuore impavido: il cult epico di Mel Gibson stasera su RAI 4

Braveheart - Cuore impavido andrà in onda stasera su Rai 4 alle 21.20. William Wallace assiste alla barbara uccisione dell'amata e guida il popolo scozzese alla rivolta contro gli oppressori inglesi, diventando un simbolo per il proprio Paese.

Nel 1995 Mel Gibson rinverdisce i fasti del kolossal epico di matrice hollywoodiana con un film entrato nel cuore di milione di spettatori, premiato con cinque premi Oscar (tra cui i due più importanti).

Braveheart - Cuore impavido trascina per quasi tre ore in una storia che, con le dovute libertà e diverse critiche a riguardo, ripercorre il destino del vero eroe scozzese William Wallace. Grandi emozioni, spettacolari scene di massa con migliaia di comparse, una marcata violenza e poi ancora sussulti romantici, una colonna sonora di rara bellezza e armonia firmata dal compianto James Horner e dialoghi entrati nell'immaginario comune.

Ricca di scene madri in serie, con un epilogo da pelle d'oca, la visione non ha perso un briciolo della sua primigenia forza, capace di coniugare spettacolo ed epica nel migliore dei modi.

Come potete leggere qui, esiste oltre un'ora di girato tagliato dal prodotto finale che potrebbe vedere la luce in una futura extended cut. Il film andrà in onda stasera alle 21.20 su Rai 4