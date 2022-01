Braveheart: 10 incongruenze e inesattezze storiche nel film di Mel Gibson

Stasera alle 21:20 torna in onda su Rai4 il film che ha lanciato definitivamente la carriera di Mel Gibson da ambo i lati della macchina da presa: Braveheart, pellicola storica sulla ribellione scozzese contro l'occupazione inglese portata avanti dall'eroe nazionale William Wallace. Un film, però, ricco di incongruenze storiche.

Quella di Mel Gibson però fu una delle grandi pellicole tratte da storie vere in grado di sollevare un’importante questione: la necessità o meno di ricalcare con esattezza i fatti originali nell’atto della drammatizzazione, che a differenza del documentario ha finalità ben diverse da rispettare. Spesso, l’esattezza storica finisce per uccidere il pathos della narrazione. Basti vedere – un esempio su un milione, ma ancora fresco – la vera storia dietro Gomorra 5. Pur concordando, abbiamo voluto raccogliere 10 inesattezze storiche del film, da molti già evidenziate.



1. Per renderlo caricaturale, Edoardo II viene presentato come un omosessuale e viene addirittura messa in discussione la paternità dei figli. Nonostante le cronache dell’epoca riportino amanti di sesso maschile, la sua è sempre stata considerata una bisessualità e nessuno storico ha mai messo in discussione il diritto alla successione degli eredi.



2. Decisiva nel film ma impossibile nella realtà la relazione fra Wallace e Isabella di Francia: non solo lei aveva dieci anni all’epoca dell’esecuzione del patriota, ma andò in moglie a Edoardo II solo tre anni dopo l’evento.



3. Una delle micce che accende Wallace è lo Ius Primae Noctis, vale a dire il diritto del signore feudale di giacere con le spose la prima notte di nozze. In realtà non era in vigore in quegli anni né mai lo fu in territori controllati dagli inglesi, ma anche laddove presente si trattava solo di una tassa matrimoniale.



4. Il kilt è uno dei costumi di scena più caratteristici del popolo scozzese, ma lo è solo per i nostri tempi. Peccato che l’indumento sia stato inventato solo quattrocento anni dopo, nel XVIII secolo.



5. Durante i combattimenti i ribelli si pitturano il volto con segni di colore blu, ma si trattava di un’usanza risalente a centinaia di anni prima dei fatti del film.



6. Nel film, l’eterno rivale di Wallace, Edoardo I, muore in contemporanea all’esecuzione per dare un senso di giustizia e vittoria. In realtà, morì due anni dopo.



7. Un dettaglio minimo, ma che cambia molto i precedenti che muovono il protagonista: Wallace rimase orfano di padre a 20 anni, non da bambino.



8. Molto diversa la dinamica della Battaglia di Sterling Bridge che vide vittoriosi gli scozzesi. Non fu per la strategia geniale di Wallace di creare uno sbarramento di picche, ma per il crollo di un ponte a causa dell’eccessivo peso della cavalleria britannica.



9. Durante tutto il film, Wallace non indossa mai i suoi abiti religiosi, segno distintivo che lo resero, nella realtà storica, un vero monaco-guerriero, avviato com’era alla carriera ecclesiastica.



10. Questa un’inesattezza del solo doppiaggio italiano, nella quale però incorrerete stasera. Durante la battaglia, al grido di presentazione di Wallace, un soldato, scettico, obietta sul suo aspetto: “William Wallace è alto due metri!”. Il termine dell’unità di misura fu coniato solo nel corso del 1600. Nella versione originale invece, l’unità è corretta: 7 piedi.



