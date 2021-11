Brandon Davis su Iron Man 3: 'E' un film di Natale'

Robert Downey Jr. è stato una scommessa come Iron Man. Ovviamente vinta. L'attore ha infatti vestito i panni del personaggio così bene da diventare uno dei protagonisti più iconici della Marvel. Nel corso della conferenza stampa per il debutto di Hawkeye Brandon Davis ha dichiarato che Iron Man 3 è un film di Natale.

Tutto è nato da uno scherzo nel corso della conferenza, quando qualcuno ha giocato sul fatto che Hawkeye fosse la prima grande entrata di Natale dell'MCU. A quel punto Davis ha chiarito che già Iron Man 3 lo era, scatenando il divertimento di tutti, in primis di Feige. "Grazie sì, lo direi anche io, ma è uscito in estate", ha esordito il presidente dei Marvel Studios. "È divertente, perché si tratta di una storia di Natale che si svolge nel corso delle vacanze. Si parte anche dalle prime discussioni sul tempo limitato, dall'ambientazione di una serie che non è proprio in tempo reale, ma fondamentalmente: in sei giorni, sei episodi - Clint ce la farà a tornare a casa per Natale? - il che è stato divertente e una boccata d'aria fresca dopo la grande posta in gioco delle ultime cose, i Celestiali che arrivano dai pianeti e i casini del Multiverso, cioè questo è, come lo stesso Occhio di Falco, uno show sulla nostra realtà che si basa sulla famiglia."

Iron Man 3 è un film che è uscito in estate, ma è ambientato in un preciso periodo dell'anno. Tuttavia non è l'ambientazione che lo rende un film di Natale, ma l'essenza della storia, che racconta di Tony il quale attraversa diverse difficoltà e ne viene fuori riuscendo finalmente a vedere il male in sé. Proprio in linea con quello che è lo spirito del Natale.

E voi cosa ne pensate? Iron Man 3 è un film natalizio?