Brandon Routh tornerà come Superman in Flash di Ezra Miller? 'Assolutamente possibile'

Flash di Andy Muschietti ha catturato l'attenzione dei fan nel corso dell'estate grazie a due incredibili annunci riguardanti Batman, ovvero il ritorno di Michael Keaton e il ritorno di Ben Affleck.

Ora però a quanto pare gli appassionati farebbero bene a prepararsi anche ad un altro annuncio, quello del ritorno di Brandon Routh nei panni di Superman: l'attore, che ha interpretato Clark Kent e il suo alter ego in Superman Returns di Bryan Singer e più recentemente nel crossover televisivo Crisi sulle Terre Infinte, lo ha infatti anticipato in una recente intervista.

Parlando con Geek House, l'attore ha dichiarato: "Possibile? Certo, penso che sia una possibilità. Ovviamente stanno portando dentro Michael Keaton, e sono molto entusiasta per quello, e anche alcune altre star dei passati progetti DC. Penso che sia una cosa molto eccitante - ha funzionato molto bene in Crisis On Infinite Earths, e sono stato estremamente orgoglioso e onorato di farne parte e di poter riprendere il mio Superman. Quindi è assolutamente una possibilità: si può fare qualsiasi cosa! Tutti vivono e muoiono continuamente in questi film".

Non è chiaro se ci sia qualcosa di concreto dietro alle parole dell'attore, oppure se le sue dichiarazioni siano il frutto di un desiderio personale. Voi vorreste vederlo tornare anche sul grande schermo? Ditecelo nei commenti!