Brahms: The Boy 2, il secondo trailer ufficiale è ancora più terrificante

STX Films ha diffuso in streaming il secondo e ultimo trailer di Brahms: The Boy 2, sequel della pellicola del 2016 che stavolta vedrà protagonista Katie Holmes e Christopher Convery. L'uscita del film è fissata nelle sale statunitensi al 21 febbraio prossimo.

Il filmato mostra il progressivo cambiamento della psiche del figlio di una coppia che si trasferisce nella terribile Heelshire Mansion, una volta che il piccolo ritrova il bambolotto del primo film e lo porta a casa con sé.

Nel cast della pellicola, oltre a Katie Holmes e Christopher Convery (Gotham), ci saranno anche Owain Yeoman (The Belko Experience) e Ralph Ineson (The Witch). Diretto nuovamente da William Brent Bell, il film è prodotto da Tom Rosenberg, Eric Reid, Gary Lucchesi, e Richard Wright in collaborazione con Matt Berenson, Jim Wedaa e Roy Lee.

Proprio Convery, di recente, ha parlato degli sviluppi affrontati da questo sequel e delle scene con presente la bambola protagonista: "Tutte le scene con me e la bambola, Brahms, sono state una sorta di sfida. La prima volta che l'ho vista ho pensato fosse davvero inquietante. Nel primo film era fatta di porcellana, ma adesso è interamente realizzata in silicone. Ha questa pelle che sembra quasi umana e anche gli occhi sembrano veri. Brahms è diventato molto più reale e in alcuni momenti mi sembrava fosse davvero un essere umano. È spaventoso."

Sia il primo che il secondo film ammiccano alla storica tradizione dell'horror americano, ma, al contempo, innalzano man mano l'asticella puntando su un realismo al limite tra la finzione e il brivido freddo lungo la schiena.

La pellicola debutterà nelle sale americane il 21 febbraio 2020, mentre per il momento la data di uscita in Italia non è ancora stata annunciata. Vi era piaciuto il primo film? E come vi sembra questo primo trailer ufficiale del seguito? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Su queste pagine potete recuperare anche il precedente trailer di Brahms: The Boy 2.