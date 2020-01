Bradley Whitford, Judith Light e Joshua Henry nel cast di Tick, Tick... Boom!

L'adattamento Netflix del celebre musical Tick, Tick... Boom! diretto da Lin-Manuel Miranda dà il benvenuto a tre nuovi arrivati: Bradley Whitford, Judith Light e Joshua Henry.

Il film con protagonista Andrew Garfield (Silence, The Amazing Spider-Man) e a cui si è recentemente aggiunta anche Alexandra Shipp (X-Men: Dark Phoenix, Tuo, Simon) vedrà l'arrivo dell'attore vincitore di 3 Emmy Bradley Whitford (The Handmaid's Tale, The West Wing), dela vincitrice di tre Tony Award Judith Light, e del cantante e veterano di Broadway Joshua Henry.

Light interpreterà il ruolo di Rosa Stevens, Henry quello di Roger, e Whitford sarà invece Stephen Sondheim, il grande compositore e drammaturgo teatrale.

Tick, Tick... Boom!, ambientato nell'ambiente teatrale degli anni '90, fu originariamente scritto proprio per il palcoscenico da Jonathan Larson, il creatore di Rent.

La storia, autobiografica, narra le vicendi Jon, un aspirante compositore che vive a New York, e che da sempre sogna di sfondare a Broadway con la sua personale opera, Superbia. Ma ora che i 30 si avvicinano, e la fama è ancora lontana, l'ansia di Jon inizia a crescere, come anche il timore di aver scelto la strada sbagliata.

Lin-Manuel Miranda è anche tra i produttori della pellicola, assieme a Ron Howard, Brian Grazer e Julie Oh.