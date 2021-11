Bradley Copper, la star di Una folle passione vittima di un folle errore di Michael Keaton

Questa sera Bradley Cooper torna in tv con Una folle passione, il film del 2014 in cui recita al fianco di Jennifer Lawrence. Probabilmente però, non sapete che l'attore è stato confuso da Michael Keaton in maniera piuttosto maldestra per un venditore di pellami.

L'episodio in questione è stato raccontato proprio dall'ex interprete di Batman nel corso di un'intervista al Late Night With Seth Meyers in cui ha rivelato di aver confuso il suo collega per un artigiano che produce selle per cavalli che ha il suo medesimo cognome.

Per errore, Michael Keaton ha inviato la mail con la richiesta della nuova sella al Cooper sbagliato, scrivendo infatti alla star di Una folle passione invece che al suo venditore di pellami di fiducia. Naturalmente, l'attore ha risposto in modo annoiato pensando che si trattasse di uno stupido scherzo.

Michael Keaton ha raccontato: "Cooper mi ha risposto in modo alquanto strano. Mi chiedeva cosa volessi e io pensavo: 'Dai, come cosa voglio?!'. Non pensavo di aver mandato la mail a Bradley Cooper di certo. Mi sentivo abbastanza incompreso".

Bradley Cooper dal canto suo ha detto: "Sai, pensavo ti fossi reso protagonista di uno scherzo di dubbio gusto ma poi, ho finito quasi per crederci perché sei diventato sempre più specifico nelle tue richieste! Ero davvero confuso".

Se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione di Una folle passione.