Bradley Cooper voleva 'disperatamente presentare Maestro a Venezia' dicono dal Festival

Per Bradley Cooper è stato terrificante recitare in Maestro (il suo secondo lavoro da regista), ma ciò non diminuisce l'amore che egli prova nei confronti della pellicola: basti pensare al suo profondo rammarico nel non poter presentarlo in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2023.

La scelta deriva dalla volontà di Cooper di supportare lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori, nonostante volesse "disperatamente" che il film avesse la sua prima mondiale durante il festival.

Così ha dichiarato Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia: "Finora, l'unico regista che sicuramente non sarà a Venezia è Bradley Cooper, in quanto attore protagonista. Mi ha telefonato e mi ha detto che desiderava disperatamente che il film fosse a Venezia, che avrebbe trasformato il suo sogno in realtà... ma non voleva contrastare lo sciopero. Capisco la sua decisione, ovviamente".

Ha inoltre continuato: "Avevo già chiuso la selezione per il festival, quando abbiamo ricevuto la notizia degli scioperi. Sono seguiti giorni di preoccupazione, perché avremmo potuto perdere tutti i film provenienti dagli Stati Uniti. Già, lo ricordo come un weekend estremamente difficile".

Maestro sarà incentrato sulla figura di Leonard Bernstein (direttore d'orchestra, compositore e musicista), così come sul suo rapporto con la moglie Felicia Montealegre, interpretata da Carey Milligan. Nel cast, figurano anche matt Boomer, Maya Hawke, Sarah Silverman e Josh Hamilton.

Purtroppo, però, non tutto è filato liscio come l'olio: oltre alle difficoltà di recitazione, Bradley Cooper è nella bufera per il suo naso in Maestro. Da parte sua, la famiglia Bernstein ha preso le difese del film.