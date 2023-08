Bradley Cooper temeva di morire: 'Avevo un comportamento nichilista'

Grazie a pellicole quali The Rocker, Una notte da leoni e Il lato positivo, non ci sono dubbi sul talento di Bradley Cooper; eppure, la sua carriera appare disseminata di moltissimi ostacoli: era la metà degli anni 200 quando l'attore rischiò seriamente la propria vita.

In occasione di un episodio di Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, Cooper ha ricordato la sua sfida con la tossicodipendenza e tutti gli "anni selvaggi" che ne sono derivati.

"Non mi sono perso nella fama" ha dichiarato, "ma sicuramente ho vissuto gli anni selvaggi, in termini di alcol e droghe. Ma questo non aveva nulla a che fare col mio successo. Sono stato fortunato, sai? Sobrio a 29 anni. E continuo a esserlo da 19 anni". In un'altra occasione, Bradley Cooper ha parlato del suo periodo da cocainomane.

Altrettanto traumatica è stata la scomparsa del padre, morto di cancro ai polmoni nel 2011. Così ha continuato l'attore: "In quel momento, senza dubbio, mi ritirai in un atteggiamento nichilista, come se vivessi nella consapevolezza che sarei potuto morire anch'io. Ho trascorso molto tempo in questo stato d'animo, finché non ho realizzato chi fossi veramente e la necessità di fare pace con me stesso. In qualche modo, ha funzionato".

Alla luce di informazioni simili, appare sempre più chiaro perché Bradley Cooper ha deciso di accettare il ruolo in Limitless, film del 2011 diretto da Neil Burger e riguardante la storia di un aspirante scrittore che rivoluziona la propria esistenza grazie al farmaco sperimentale NZT-48; eppure, più che le droghe, ad averlo spinto a una decisione simile è stato il rapporto col padre.