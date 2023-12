Bradley Cooper suona davvero il piano in Maestro?

Bradley Cooper ha interpretato il famoso direttore d'orchestra Leonard Bernstein in Maestro, il nuovo film Netflix che racconta la vita dell'artista. Per fare "suo" il personaggio, Cooper ha parlato come Bernstein per un anno ma ha anche imparato a suonare il piano?

Il fulcro dell'attività compositiva di Bernstein era proprio il pianoforte, ma la realtà del cinema è molto diversa e non è richiesto che gli attori abbiano quelle stesse capacità. Tuttavia Bradley Cooper, che ama decisamente le sfide, ha preso lezioni di piano con l'intento di poter dare il proprio personale contributo anche alle scene in cui il personaggio suonava il pianoforte. Ma non solo perché Cooper ha persino imparato a dirigere un'orchestra!

Ma non è Bradley Cooper a suonare la melodie del film: la colonna sonora e tutte le composizioni sono opera di Victoria Ruggiero, mentre Cooper ha imparato come muoversi sui tasti per mimare alla perfezione le scene in cui suona il piano in modo tale da rendere più realistica la propria interpretazione. L'attore e regista non avrebbe potuto raggiungere i livelli di Bernstein in così poco tempo ma è certamente lodevole l'impegno di Cooper per imparare le basi del pianoforte.

Dopo gli elogi sull'interpretazione di Bernstein, Cooper mira in alto: Maestro è tra le shortlist degli Oscar 2024!