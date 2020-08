Bradley Cooper, la star in trattative per far parte del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Bradley Cooper potrebbe collaborare con Paul Thomas Anderson. Cooper è attualmente in trattativa per entrare a far parte del cast del nuovo film diretto dal regista de Il filo nascosto e Magnolia, come riporta in queste ore un articolo del The Hollywood Reporter. Cooper è reduce dall'esperienza come produttore di Joker di Todd Phillips.

Il nuovo lungometraggio di Paul Thomas Anderson sarà un film drammatico, attualmente senza titolo, ambientato nella San Fernando Valley degli anni '70. I dettagli della trama al momento sono ignoti, ma pare che il film preveda diverse narrazioni che ruotano attorno ad un attore bambino che frequenta un liceo nella Valley, luogo spesso cornice dei film di Anderson, come Boogie Nights, Magnolia e Ubriaco d'amore.



Al momento non è chiaro quale ruolo interpreterebbe Bradley Cooper nel film. Anderson si è occupato anche della scrittura del film e della produzione tramite la Ghoulardi Film Company, insieme a Sarah Murphy.

Inizialmente la produzione avrebbe dovuto cominciare in primavera/estate 2020 ma la pandemia di COVID-19 ha spostato i piani in autunno, anche se tutto dipenderà da quando ricominceranno a pieno regime le produzioni a Los Angeles.

Bradley Cooper non ha commentato la notizia ma pare che la conclusione delle trattative sia molto vicina.

Su Everyeye trovate la recensione di A Star is Born, il più grande successo di Bradley Cooper in carriera e un approfondimento sui cinque migliori film di Paul Thomas Anderson.