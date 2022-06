Bradley Cooper, la star svela:'Will Arnett mi ha aiutato a superare le mie dipendenze'

Bradley Cooper ha partecipato al podcast Smartless di Jason Bateman, approfondendo un periodo complicato del suo passato e raccontando l'importanza di Will Arnett e del successo di Una notte da leoni per voltare pagina e iniziare un capitolo positivo della propria vita, lontano dalle dipendenze. Ecco il suo racconto.

Recentemente Bradley Cooper ha recitato in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson e ha ottenuto grande successo con film come A Star is Born e Il corriere - The Mule. Ma in passato l'attore ha vissuto un periodo complicato.

La prima volta che Cooper prese coscienza del suo problema con droghe e alcol risale al 2004, quando Will Arnett gli fece visita e comprese la situazione difficile nella quale riversava il collega, all'epoca soltanto un conoscente.



"Quella è stata la prima volta che ho capito di avere un problema con le droghe e l'alcol. È stato Will a dirmelo, non lo dimenticherò mai... Ha cambiato tutta la mia vita" ha dichiarato Cooper nel podcast.



Uno spartiacque fondamentale fu il successo di Una notte da leoni:"Avevo zero autostima, ero così perso. Ero dipendente dalla cocaina e mi recisi il tendine d'Achille subito dopo aver abbandonato la serie Alias".

Cooper sostiene che aver vissuto quel periodo della sua vita prima di raggiungere il successo l'abbia aiutato:"Ho avuto il vantaggio di averlo vissuto a 29 anni. Pensavo di avercela fatta quando feci la pubblicità di Wendy's. Se parliamo di successo, è stato allora che ce l'ho fatta. [...] Avevo 36 anni quando girai Una notte da leoni quindi dovetti affrontare tutte queste cose prima che la fama entrasse nella mia vita".



Il merito della sua redenzione Cooper lo attribuisce proprio a Will Arnett:"Si prese il rischio di usare parole forti nei miei confronti, nel luglio 2004 se non mi sbaglio, e mi indirizzò verso un percorso che mi permise di cambiare vita. Fu merito di Will, lui è il motivo".



Bradley Cooper è impegnato nel suo prossimo film da regista; ecco le prime immagini di Maestro con Carey Mulligan.