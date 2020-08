Bradley Cooper, la star in spiaggia con Jennifer Garner: l'amicizia è diventata amore?

TMZ ha pubblicato delle foto che ritraggono Bradley Cooper e Jennifer Garner insieme e affiatati sulla spiaggia di Malibu. I due sono amici da parecchi anni, sin dai tempi della serie tv Alias, ma secondo alcuni queste foto proverebbero un cambiamento del rapporto fra i due, molto più complice e intimo rispetto al passato.

Nelle foto si vedono Cooper e Garner divertirsi sul bagnasciuga insieme alla piccola Lea De Seine, che l'attore ha avuto dall'ex compagna Irina Shayk.

Le immagini mostrano un grande affiatamento tra i due attori che TMZ ha interpretato come un atteggiamento un po' troppo 'civettuolo' per due amici.

"I due hanno un lungo passato insieme, e a giudicare da queste foto anche un presente" scrive TMZ. Ormai 19 anni fa Bradley Cooper e Jennifer Garner recitarono insieme nella serie tv Alias, interpretando i migliori amici Will e Sidney. Già all'epoca si parlò di un flirt tra i due ma le parti hanno sempre smentito.

Ad alimentare una possibile love story tra i due è anche l'attuale vita da single che entrambi conducono: Cooper nel 2019 si è separato dalla compagna, la modella Irina Shayk, con la quale era fidanzato da quattro anni. Dall'unione con Shayk è nata una figlia, Lea De Seine, nel 2017. Dopo la rottura con Shayk l'attore non è più ricomparso in pubblico con un'altra donna. Jennifer Garner ha concluso da qualche tempo la relazione con l'imprenditore John Miller. Garner è l'ex moglie di Ben Affleck, caro amico anche di Bradley Cooper. Proprio Cooper e Garner hanno giocato un ruolo fondamentale nella vita di Ben Affleck nel periodo in cui l'attore ha sofferto di alcolismo.

Jennifer Garner ha accompagnato Ben Affleck in rehab diverse volte negli ultimi anni, supportandolo costantemente. Bradley Cooper sarebbe in trattative per far parte del nuovo film di Paul Thomas Anderson e per l'attore sarebbe la prima collaborazione con il regista de Il filo nascosto.