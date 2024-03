Bradley Cooper sa davvero dirigere un'orchestra? La prova dopo Maestro!

Bradley Cooper ha impiegato innumerevoli ore per trasformarsi in Leonard Bernstein per Maestro, almeno per quanto riguarda il trucco. E a detta sua, ben 6 anni per imparare a dirigere un’orchestra. Ma Bradley Cooper è effettivamente capace di dirigere?

A fare la prova sono stati due ragazzi del canale youtube “Twosetviolin”, violinisti professionisti e content creator. I due hanno preso in mano i violini e hanno provato a seguire il direttore Cooper e le sue indicazioni. Il risultato, come potrete vedere nel video in fondo all’articolo, non è stato dei migliori. Sembra quindi che il buon Bradley Cooper non sia effettivamente in grado di dirigere un’orchestra, anche se tutto ciò ovviamente non toglie nulla al valore della sua interpretazione e dei suoi sforzi per entrare al meglio nel personaggio di Leonard Bernstein.

Ma non solo come direttore d’orchestra, Bradley Cooper ha difatti preso anche lezioni di piano, strumento prediletto di Bernstein. “Cooper ha imparato come muoversi sui tasti per mimare alla perfezione le scene in cui suona il piano in modo tale da rendere più realistica la propria interpretazione.” Nonostante le nomination ai Premi Oscar, l’attore non è riuscito a portare a casa nessuna statuetta d’oro con Maestro, neanche quella per il “miglior attore protagonista”, andata a Cillian Murphy per la sua interpretazione in Oppenheimer.

Se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Maestro.

