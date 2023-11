Bradley Cooper rompe il silenzio sulle polemiche del naso di Maestro: ecco cosa ha detto

Bradley Cooper è intervenuto sulla questione legata al naso protesico indossato in Maestro, nel quale interpreta il compositore Leonard Bernstein. Dopo l'uscita del primo trailer del film ad agosto la star di Una notte da leoni è stata criticata per aver usato un naso finto per 'amplificare la propria somiglianza" con Bernstein.

Nel corso di una partecipazione a CBS Mornings, Bradley Cooper ha rotto il silenzio, spiegando che inizialmente non aveva intenzione di usare una protesi al naso.

"Ho pensato:'Forse non abbiamo bisogno di farlo'. Ma è tutta una questione di equilibrio e sai, le mie labbra non assomigliano per niente a quelle di Lenny e al mio mento. E così l'abbiamo fatto, e semplicemente non sembrava giusto senza la protesi".



Nonostante le polemiche, i figli di Bernstein hanno difeso Bradley Cooper, schierandosi completamente dalla parte del regista e attore:"Ci ha inclusi in ogni fase del suo fantastico viaggio mentre realizzava il film su nostro padre".



Nella dichiarazione congiunta, la famiglia di Bernstein ha specificato:"Si dà il caso che Leonard Bernstein avesse un bel naso grosso. Bradley ha scelto di usare il trucco per amplificare la sua somiglianza, e a noi va benissimo. Siamo anche certi che anche a nostro padre sarebbe andato bene".



Recuperate su Everyeye il trailer di Maestro, il nuovo film di Bradley Cooper con lo stesso attore nel cast insieme a Carey Mulligan.