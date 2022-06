Bradley Cooper ricorda le prese in giro subite a Hollywood: 'Che ca**o ha questa città?'

Bradley Cooper è ormai tutt'altro che una Cenerentola di Hollywood: la star di Una Notte da Leoni vanta ben 9 nomination agli Oscar, tra quelle riservate agli attori e quelle, invece, guadagnate con le sue ottime prove da sceneggiatore, regista e produttore. Qualcuno, però, si ostina a non prendere sul serio tutto ciò.

Dopo aver svelato l'aiuto ricevuto da Will Arnett per superare le proprie dipendenze, Cooper ha infatti ammesso di aver subito alcuni episodi di vero e proprio bullismo da parte di alcuni colleghi: durante una festa, ad esempio, un celebre regista si rivolse al nostro Bradley in presenza di una famosa attrice chiedendo: "Che razza di mondo è un mondo in cui tu hai 7 nomination e lei solo 3?".

Un episodio che non lasciò indifferente la star di American Sniper: "Io ero tipo: 'Perché sei così stro**o?' Ca**o, non me lo dimenticherò mai" è stato il commento di Cooper durante il podcast di Jason Bateman e Will Arnett. Cooper ha poi raccontato anche di esser stato avvicinato, ai tempi de Il Lato Positivo, da un'attrice che gli fece ironicamente i complimenti per la sua prima nomination: "Ricordo di aver pensato: 'Che ca**o ha questa città?' Perché dire una cosa del genere a qualcuno? Devi essere davvero fuori di testa per comportarti così".

Una cosa è certa, comunque: piaccia o meno ai suoi colleghi, Cooper continuerà presumibilmente a togliersi grosse soddisfazioni nel mondo del cinema negli anni a venire, con buona pace degli irriducibili detrattori. Qui, intanto, troviamo Bradley Cooper nelle prime foto di Maestro, il biopic su Leonard Bernstein.