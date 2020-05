Bradley Cooper: 'Riccardo Scamarcio cucinò per me', a tavola col protagonista di Euforia

In Italia tra gli attori più sottovalutati c'è sicuramente Riccardo Scamarcio, nonostante la sua carriera sia evoluta al punto da portarlo persino sul set con Keanu Reeves in di John Wick 2 e con Bradley Cooper in Il sapore del successo, le cui cucine li hanno ispirati ben oltre la recitazione.

Qualche anno fa il protagonista di American Sniper e Una notte da leoni ha raccostato la sua esperienza dietro le quinte della commedia culinaria ed una si Riccardo Scamarcio, in particolare, ha attirato la nostra attenzione.

"Sono cresciuto guardando in tv trasmissioni gastronomiche", ha raccontato Cooper,"Ho anche lavorato come cuoco addetto alla preparazione e ho seguito i consigli di mia nonna, ricordo che mi metteva alla prova e mi giudicava. Mi piace preparare piatti per me stesso e per gli altri, e mi piace osservare le persone che li gustano."

Sul set però il migliore cuoco sarebbe stato proprio Scamarcio: "Riccardo è un asso, specialmente nel preparare la pasta cotta al punto giusto. Tutti noi, da Riccardo a Sienna (Miller) cucinavamo davvero"

Anche il protagonista di Euforia (in onda questa sera su Rai 3 alle 21:20) ricorda con affetto la sintonia e il clima che si respirava sul set, soprattutto dopo la fine delle riprese: "Ho preparato una semplice pasta cacio e pepe. Io grigliavo la carne e alla fine ho fatto a tutti cacio e pepe... Un fuori programma. Bradley Cooper è impazzito: ha origini italiane e adora la nostra cucina."

I due attori, oltre alla professione, hanno infatti in comune le origini italiane e la passione per la buona cucina: la madre di Cooper ha infatti origini napoletane e abruzzesi, mentre Scamarcio vanta un ben noto amore per la terra. Negli anni l'attore ha "coltivato" questa sua passione e oggi può vantare una personale produzione di olio e vini biologici nei suoi terreni in Puglia.