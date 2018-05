Bradley Cooper regista e star di un nuovo biopic su Leonard Bernstein

Dopo quello di Cary Fukunaga con Jake Gyllenhaal, un altro biopic su Leonard Bernstein è ufficialmente entrato in produzione e avrà per protagonista Bradley Cooper.

Prodotto dalla Amblin Entertainment di Steven Spielberg, che per lungo tempo era stato accostato al progetto anche in qualità di regista, Bernstein invece sarà diretto dallo stesso Cooper, che pare abbia convinto non poco con il suo film d’esordio, di prossima uscita, ovvero il remake di È nata una stella con Lady Gaga. Alla produzione troviamo anche la Paramount Pictures, Martin Scorsese, Fred Berner, Amy Durning e Kristie Macosko Krieger.

La sceneggiatura del biopic è stata affidata a Josh Singer.

Il progetto è il secondo in arrivo dedicato al leggendario compositore e direttore d’orchestra, dopo quello già annunciato diretto da Cary Fukunaga e con Jake Gyllenhaal nella parte principale. Intitolato The American, le riprese del biopic inizieranno questo autunno.

The American è scritto da Michael Mitnick, sceneggiatore di The Giver e di alcuni episodi di Vinyl, la serie prodotta e diretta da Martin Scorsese cancellata dopo appena una stagione. Gyllenhaal aveva già citato in precedenza West Side Story come una delle maggiori influenze sulla sua decisione di diventare attore, sembra quindi naturale che ricopra il ruolo dell’autore di quelle straordinarie musiche. In una nota, Fukunaga ha dichiarato: “West Side Story ha aiutato a cambiare il modo di capire e apprezzare la musica delle generazioni successive e Jake Gyllenhaal è il partner perfetto per portare alla vita questa storia e interpretare questa leggenda”.

Non è ancora chiaro in che modo i due film in produzione sul compositore differiranno in termini di trama.

Bradley Cooper sarà nelle sale statunitensi a ottobre con il suo esordio alla regia, A Star Is Born, remake di È nata una stella con Lady Gaga rotagonista; lo stesso Cooper fa parte del cast della pellicola.