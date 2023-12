Bradley Cooper dalla regia alla piastra! L'attore griglia panini in un truck a New York

Bradley Cooper sarà in un nuovo film di spionaggio per Prime Video assieme a Christian Bale, ma nel frattempo la star si è dedicata, anche se solo per un giorno, a un’attività molto particolare.

Non capiterà spesso di vedere un attore di Hollywood fare panini per le strade di New York, ma è quello che ha fatto Bradley Cooper, come mostra un video pubblicato dall’account @MickmyckNYC, in cui si vede l’attore alle prese con la piastra mentre saluta i fan tra un sandwich e l’altro. Il regista di Maestro ha lavorato per il food truck di Angelo’s Pizzeria e tutto il ricavato della giornata lavorativa è andato in beneficenza per gli abitanti di New York con difficoltà economiche. Questa la caption che accompagna il video:

“Bradley Cooper fa beneficenza oggi a New York. Giovedì 7 dicembre 2023. Bradley venderà panini Philly cheesesteak a 10 dollari l'uno e il 100% del ricavato sarà destinato ai newyorkesi bisognosi. Il food truck di @angelos_pizzeria_south_philly sarà al 355 della 6th Avenue fino alle 16 di oggi.”

Un’iniziativa davvero lodevole quella dell’attore, che tornerà al cinema con il suo nuovo film, Maestro, il 20 dicembre 2023, per poi approdare definitivamente sulla piattaforma streaming Netflix. E se non lo avete ancora visto, qui potete trovare il trailer ufficiale di Maestro con Bradley Cooper.