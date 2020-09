Bradley Cooper sui premi cinematografici: 'Sono fantastici, ma privi di significato'

Il mondo del cinema e dello spettacolo, si sa, è pieno di contraddizioni e stavolta ad esserne portavoce è l'otto volte candidato agli Oscar Bradley Cooper, che ha definito la stagione delle premiazioni cinematografiche in modo alquanto insolito per una star di Hollywood.

In occasione della sua ultima intervista, in cui Cooper ha raccontato la sua quarantena in famiglia, l'attore ha anche affrontato altri temi, come il contrasto della sua vita attuale con la quotidianità mondana cui lui e altri divi del cinema sono abituati, tra riflettori, "telecamere, vanità e il mito della scintillante Hollywood".

"Quella roba della stagione dei premi è un vero test", ha commentato Cooper. "È stata creata per promuovere questa mentalità: è una cosa su cui ragionare perché è completamente priva di immaginazione artistica. Non è per queste statuette che sacrifichi tutto, che desideri creare arte, eppure si passa così tanto tempo a farne parte che si è, tra virgolette, 'fortunati a farne parte'. In definitiva sono una cosa fantastica , perché ti fa confrontare con il tuo ego, la vanità e l'insicurezza. Tutto ciò è molto interessante e allo stesso tempo del tutto privo di significato".



Le riflessioni di Cooper sembrano arrivare a fronte di molte riflessioni, molte forse dovute proprio al periodi di stallo e di crisi affrontato oggi dagli Stati Uniti in cui molti stanno rivalutando il proprio percorso professionale e privato: voi cosa ne pensate?