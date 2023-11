Bradley Cooper preferirebbe vincere il Super Bowl al posto dell'Oscar: 'Sono malato'

Nel corso di una recente intervista promozionale in vista dell'uscita del suo nuovo film Maestro, che ha diretto e interpretato, Bradley Cooper ha spiegato che la sua passione per il cinema è superata soltanto da quella per il football.

Più nello specifico per la squadra del cuore dei Philadelphia Eagles, per i quali a quanto pare Bradley Cooper sarebbe disposto a sacrificare tutto, o quasi. Sicuramente, dovendo scegliere tra la vittoria degli Eagles al Super Bowl e la vittoria di Maestro agli Oscar sceglierebbe di sacrificare il suo film, ma come rivelato al The Howard Stern Show l'attore sarebbe pronto ad immolare anche le possibilità di vittoria della sua co-protagonista Carey Mulligan.

“La scelta per il 2024: vinci l'Oscar, non solo come miglior regista ma anche come miglior attore, e Carey Mulligan vince come migliore attrice...oppure gli Eagles vincono il Super Bowl?" è stato chiesto alla star dal conduttore Howard Stern. Bradley Cooper non ha esitato un secondo: "Scelto la vittoria del Super Bowl degli Eagles", ha confessato senza pudore. "Gli Eagles, gli Eagles! Sono malato purtroppo, ma è la verità: sceglierei il Super Bowl senza pensarci due volte."

Come forse ricorderete, i Philadelphia Eagles avevano un ruolo di primo piano nella commedia Il lato positivo del 2012, con protagonisti Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Maestro.