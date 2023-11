Bradley Cooper ha passato 6 anni a imparare a dirigere un'orchestra per Maestro!

Dopo aver raccontato ilterrore sul set del film Maestro, Bradley Cooper ha svelato un altro dettaglio sulla sua esperienza. L'attore, infatti, ha dovuto non soltanto calarsi nella vita privata di Leonard Bernstein, ma anche dirigere un'orchestra (e in una sequenza di ben sei minuti)!

Ci riferiamo alla scena ambientata nella Cattedrale di Ely. "Quello era il momento che più mi preoccupava" ha dichiarato Cooper in una sessione domande-risposte, "perché l'abbiamo girata dal vivo. No, nessun attore, quella che avevo davanti era la London Symphony Orchestra. Mi hanno filmato affinché li dirigessi. Così ho trascorso sei anni della mia vita per imparare a dirigere 6 minuti e 21 secondi di musica".

Il merito dell'ottimo risultato? Suo, ovviamente, ma anche dei meravigliosi insegnanti. "Ho realizzato una versione grezza rispetto a Leonard Bernstein che dirige la London Symphony Orchestra nella Cattedrale di Ely, nel 1976. Ecco spiegata la necessità di studiarlo. Yannick Nézet-Séguin ha preparato per me tutto il materiale su cui lavorare".

A elogiarne la performance è anche Lin-Manuel Miranda, moderatrice della sessione. "Nel guardare il film, la metafora del regista come direttore d'orchestra appare evidente. Se ti piace dirigere, lo fai in tutti i sensi".

Diretto da Bradley Cooper stesso, Maestro è stato presentato in anteprima all'ottantesima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e debutterà su Netflix il 20 dicembre 2023. Il film è in concorso per il Leone d'oro e per il Queer Lion.

La pellicola promette un grande successo, ma non tutti l'hanno elogiata: basti pensare alle critiche a Bradley Cooper per il naso a punta in Maestro, dettaglio che, secondo alcuni, risulterebbe offensivo per la popolazione ebrea.