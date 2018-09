Bradley Cooper parla delle possibilità di dirigere Guardiani della Galassia Vol. 3

L'attore Bradley Cooper, che ha recentemente debuttato alla regia con il remake di A Star Is Born, ha parlato dell'eventualità che in futuro possa dirigere il terzo capitolo della saga dei Guardiani della Galassia.

Nel corso di una recente intervista per il film con Lady Gaga, l'attore-regista ha stroncato sul nascere ogni possibile rumor riguardo al film Marvel Studios. Potete vedere la video intervista in calce alla notizia.

Quando gli viene posta la domanda saliente, Cooper appare piuttosto sorpreso. "Dirigerlo? Non credo, non potrei mai neanche solo immaginare di dirigere qualcosa che non sia prima stata scritta da me. Non saprei neanche da dove iniziare, a dirla tutta!"

L'attore non si è voluto sbottonare nemmeno sul suo prossimo film, nel quale dovrebbe impersonare il compositore Leonard Bernstein. "Vedremo" ha risposto semplicemente.

Il futuro di Guardiani Della Galassia Vol. 3 è quanto mai incerto dopo il licenziamento di James Gunn da parte della Disney. Recentemente, la produzione del film è stata definitivamente interrotta e a seguito degli eventi di Avengers: Infinity War lo studio potrebbe anche decidere di terminare la saga di Star Lord e compagnia.

Per il momento non resta che aspettare di vedere se i Guardiani torneranno in vita durante il prossimo Avengers 4, che arriverà ad aprile 2019.