Bradley Cooper a nudo: 'Senza mia figlia probabilmente sarei morto'

Gli Oscar 2024 si avvicinano sempre di più, e in queste ore l'attore e regista Bradley Cooper, candidato per il film Netflix Maestro, ha parlato della sua vita personale ai microfoni del podcast Armchair Expert con Dax Shepard.

"Probabilmente a quest'ora sarei morto se non fosse per mia figlia" ha rivelato la star parlando della figlia Lea, nata nel 2017 dalla relazione tra Bradley Cooper ed Irina Shayk, iniziata nel 2015 e terminata nel 2019: "Avevo solo bisogno di qualcuno che dicesse: 'Lasceremo cadere questa enorme ancora e potrai fermarti', mentre io pensavo: 'Perché? Stiamo accelerando! Ho appena fatto un upgrade alla mia fottuta barca, e so da dove arriva il vento'. E loro, 'No, no, no, c'è uno tsunami in arrivo e hai bisogno di un'ancora e noi la getteremo, perché questo determinerà tutto ciò che farai da ora in poi. Devi capire che esiste qualcosa di più importante di te stesso'".

Dopo questa metafora, Bradley Cooper ha anche ammesso di non aver mai capito la frase di un genitore 'morirei in un secondo per i miei figli' fino a che non è diventato padre: "Nei primi due mesi della sua vita guardavo questo essere trasformarsi rapidamente e non riuscivo a stare al passo. Poi all'improvviso i miei sentimenti sono cambiati, da un giorno all'altro. Non c'era più spazio per alcuna domanda, per alcun dubbio", ha spiegato l'attore, che ha anche parlato del traguardo raggiunto a livello personale dopo aver festeggiato 20 anni senza alcool.

Nel frattempo, tornando ai film, ecco perché Oppenheimer sembra il grande favorito degli Oscar 2024.