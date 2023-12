Bradley Cooper non vuole sedie sui set dei suoi film: 'Causano cali di energia'

Ogni regista ha le sue manie, e Bradley Cooper, che da qualche anno ha dato il via con successo a una carriera parallela dietro la macchina da presa, non fa certo eccezione: il regista di A Star is Born, ora alle prese con il suo Maestro, nutre in particolare una certa avversione per i visitatori e per le sedie.

Visto nei giorni scorsi sul red carpet con la figlia Lea De Seine, Cooper ha infatti tracciato durante un'intervista rilasciata a Variety un vademecum delle sue abitudini da regista sul set: "Quando giriamo un film nessuno è ammesso sul set. Steven Spielberg è venuto tre volte, ma a parte lui nessuno. Dev'essere un santuario" sono state le parole del regista, che ha anche specificato di essere molto rigido riguardo la regola di cui sopra anche nei confronti dei suoi stessi familiari.

Dopodiché c'è la questione delle sedie: "Non ci sono sedie. Ho sempre odiato le sedie sul set, la tua energia cala nell'esatto momento in cui ti appoggi su una sedia" ha spiegato la star di Una Notte da Leoni e Guardiani della Galassia. Regole decisamente sopra le righe, che speriamo portino a risultati importanti: la critica, d'altronde, sembra star adorando Maestro. Che lo stare sempre in piedi abbia effettivamente dato i suoi frutti? Staremo a vedere!