Bradley Cooper, il naso di Maestro è antisemita? Parla il comitato Anti Diffamazione

L'Anti-Defamation League (ADL) ha difeso la decisione di Bradley Cooper di indossare una protesi al naso per interpretare Leonard Bernstein nel prossimo biopic sul leggendario compositore, dopo le accuse di antisemitismo riservate alla star di Una notte da leoni. L'organizzazione ha pubblicato una dichiarazione ufficiale.

L'Anti-Defamation League, con sede negli Stati Uniti, e impegnata a combattere antisemitismo e bigottismo ha dichiarato:"Nel corso della storia gli ebrei sono spesso stati rappresentati nei film e nella propaganda antisemita come caricature malvagie con grandi nasi adunchi. Non è il caso di questo film, un lungometraggio biografico sul leggendario direttore d'orchestra Leonard Bernstein".

Figlio di immigrati ebrei-ucraini negli Stati Uniti, Bernstein era un rinomato direttore d'orchestra e compositore, conosciuto principalmente per aver scritto la musica di West Side Story. Diretto, scritto e recitato da Bradley Cooper, Maestro si concentra sulla relazione dell'artista con la moglie Felicia Montealegre (Carey Mulligan). Il film sarà presentato in anteprima il 2 settembre alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, successivamente proiettato in distribuzione limitata al cinema a novembre per poi sbarcare su Netflix a dicembre.

Dopo le critiche di parte della stampa al naso di Bernstein (Cooper) che si vede nel trailer del film, sono arrivate le difese pubbliche della famiglia di Bernstein, che ha elogiato il lavoro accurato del regista e interprete protagonista, rispedendo al mittente le rimostranze.



Sul nostro sito è disponibile il trailer di Maestro, in attesa di vedere il nuovo film di Bradley Cooper al cinema e in streaming.