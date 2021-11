Bradley Cooper è stato minacciato con un coltello: 'Mi ero scordato di essere a New York'

Nel corso di una recente ospitata a un podcast, il candidato al Premio Oscar Bradley Cooper ha parlato di una brutta esperienza avvenutagli mentre camminava per le strade di New York, in un periodo in cui ancora la pandemia era lontana dal concretizzarsi. Cooper sarà prossimamente al cinema con Licorice Pizza, il nuovo film di Paul Thomas Anderson.

Nel corso della puntata Cooper ha parlato di una brutta esperienza accadutagli per aver abbassato troppo la guardia su New York, secondo le sue stesse parole:

"Di solito camminavo per tutta New York City con gli auricolari e una volta prima della pandemia ero in metropolitana alle 11:45 circa per andare a prendere Lea in centro alla scuola di russo e sono stato minacciato con un coltello. E' stato davvero assurdo. Ho realizzato di aver abbassato fin troppo la guardia sulla città. Ero alla fine della metro e ho sentito qualcuno avvicinarsi. Ho pensato volessero farsi una foto o qualcosa di simile, ma appena mi giro mi sembra di essere nel film Il braccio violento della legge, ho guardato in basso e c'era un coltello puntato contro di me. Ho indossato i miei auricolari per tutto il tempo, quindi non sentivo nulla. Stavo solo ascoltando della musica. Quindi è come se tutta la scena avesse avuto una colonna sonora. Guardo la persona negli occhi e sono sbalordito di quanto sia giovane. Ho saltato il tornello, mi sono nascosto vicino all'ingresso piastrellato e bianco dell'atrio della metropolitana [e] ho tirato fuori il telefono. Gli ho fatto una foto e poi l'ho inseguito su per le scale".

Fortunatamente tutto è filato liscio e nessuno è rimasto ferito durante l'accaduto. Come detto Bradley Cooper è nel film Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson in uscita a dicembre. Il film è incentrato sulle figure dei giovani Alana Kane (Alana Haim) e Gary Valentine (Cooper Hoffman figlio del compianto Philip Seymour Hoffman), che crescono e si innamorano nella San Fernando Valley del 1973.

