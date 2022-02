Bradley Cooper e Lady Gaga insieme ai SAG Awards: il loro abbraccio fa impazzire il web

Lady Gaga e Bradley Cooper hanno creato molto clamore ai tempi dell'uscita di A Star is Born, in tanti pensavano infatti che la loro profonda chimica sul set si fosse tramutata in una vera e propria relazione al di fuori da esso ma, non sono mai giunte conferme a tal proposito. Ora, il loro incontro ai SAG Awards sembra aver riacceso il web.

La pop star e a l'attore si sono infatti stretti in un dolce abbraccio e i molteplici sguardi complici hanno fatto ipotizzare che ci sia ancora del tenero tra di loro. Tempo fa Lady Gaga ha smentito le voci di una sua presunta relazione con Bradley Cooper ma come spesso succede in questi casi, le parole servono veramente a poco.

I due si sono ritrovati a SAG Awards a 3 anni di distanza dall'uscita di A Star is Born, entrambi candidati al celebre premio assegnato annualmente dalla Screen Actors Guild per le migliori interpretazioni degli attori membri della stessa associazione. Lady Gaga è stata candidata come Migliore Attrice Protagonista per House of Gucci mentre Bradley Cooper è stato candidato come Migliore Attore Non Protagonista per Licorice Pizza.

Le foto del loro incontro hanno letteralmente infiammato il popolo dei social, riaccendendo rumor che ormai sembravano essersi assopiti. Staremo a vedere se in un prossimo futuro queste voci troveranno conferma nella realtà dei fatti.