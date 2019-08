Bradley Cooper e Lady Gaga insieme alle isole Eolie: i rumor della love-story sono veri?

Le scuse del dover girare insieme un film, presenziare ad un importante festival cinematografico o esibirsi sul palco dell'Academy adesso non reggono più: Bradley Cooper e Lady Gaga sono stati avvistati in Italia, per la precisione alle Isole Eolie, naturalmente insieme.

Se questo non vi basta, ecco una dichiarazione che il giornalista Gabriele Parpiglia ha rilasciato a Radio Deejay:

"Lo so al 100%, ma mi piace mettere davanti il beneficio del dubbio. Ieri sera pare che siano arrivati Bradley Cooper e Lady Gaga in una delle isole Eolie e sono andati a pranzo nel locale che si chiama Da Pina. Poi hanno fatto colazione stamattina al Cincotta. A Panarea. So che è vero al 100%".

Parpiglia è talmente sicuro della cosa che per lui non si tratta neppure di uno scoop, dato che i due tempo fa furono ospiti di George Clooney nella sua villa sul lago di Como.

"Vi dirò, per me non è neanche questa gran una notizia. Già ai tempi mi era arrivata una segnalazione che i due sarebbero arrivati in Italia ospiti di George Clooney nella sua villa a Laglio. Successivamente, però, per il troppo gossip, Bradley Cooper, che mi descrivono come persona molto riservata alla Clooney o alla Leonardo DiCaprio, ha cancellato il viaggio. Dei due a quel punto si erano perse le tracce. Io sono sicuro che si tratti una notizia vera, ma come detto, beneficio del dubbio".

C'è da dire che ai tempi degli Oscar 2019 era arrivata la smentita da parte di Lady Gaga, ma in molti avevano fiutato una strategia di depistaggio per tenere calme le acque.

La verità salterà mai a galla? Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altre informazioni, in un repentino cambio di tono vi rimandiamo ai dettagli di Nightmare Alley, nuovo film di Guillermo Del Toro con protagonista proprio Bradley Cooper.