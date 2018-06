Bradley Cooper e Lady Gaga insieme nel primo trailer di A Star is Born

E' apparso sul canale YouTube della Warner Bros. il primo trailer ufficiale di A Star is Born, il quarto remake del film del 1937, che vedrà l'esordio alla regia di Bradley Cooper. L'ultima versione, che vedeva protagonisti Barbra Streisand e Kris Kristofferson, risale al 1976.

Cooper oltre a dirigere il film sarà protagonista insieme alla popstar Lady Gaga. Nel trailer vediamo il musicista Jackson Maine fare la conoscenza di Ally, una cantante che sembra non credere in se stessa. Quest'ultima sembra sia intenzionata ad abbandonare il suo sogno, finché Maine non la spinge a perseguirlo. Nel filmato appare molto interessante il duetto tra le due star.

Come accennato prima, il film segnerà l'esordio alla regia per Bradley Cooper, e avrà una forte componente musicale.

Tra i membri del cast troviamo anche Sam Elliot, Dave Chapelle e Andrew Dice Clay.

L'uscita della pellicola nei cinema è prevista per l'11 ottobre.