Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati, i fan tornano a parlare di Lady Gaga

In realtà pare che Bradley Cooper e Irina Shayk fossero in crisi da parecchio tempo, con Page Six che ad ottobre aveva riportato che la coppia "non sta bene, sono in crisi da mesi. Lui non beve e si è dedicato alla spiritualità. Lei vuole andarsene." Addirittura ET suggerisce che la Shayk avrebbe voluto lasciare Cooper durante il tour promozionale di A Star Is Born , ma la notizia della rottura avrebbe distolto l'attenzione dal film quindi la cosa si è trascinata.

Come sappiamo, i primi rumor circa una possibile crisi di coppia fra il celebre attore e la seguitissima modella sono iniziati a circolare ai tempi dell'uscita di A Star Is Born, debutto alla regia di Cooper incentrato sull'ascesa di una promessa della musica interpretata da Lady Gaga.

Lady Gaga checking Bradley Cooper’s relationship status online and seeing that he’s now single pic.twitter.com/PHQ23Ip5pn — Boston Gay Boy 🏳️‍🌈 (@BostonGayBoy) 7 giugno 2019

Lady Gaga when she reads reports about her being responsible for Bradley Cooper’s divorce: pic.twitter.com/hfv5Pk2Doh — Deadnerys Targarystan (@Ass__Whisperer) 7 giugno 2019

If Lady Gaga and Bradley Cooper don’t get together by the end of this year i’m never listening to shallow ever again — jaimee delorge (@jaimeedelorge) 7 giugno 2019