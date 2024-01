Bradley Cooper incredulo dopo le candidature a Maestro: 'È surreale'

Con sette candidature agli Oscar 2024 Maestro supera ogni aspettativa, ottenendo anche l'ambita nomination come Miglior Film. Un successo per Bradley Cooper come attore, regista e produttore.

C'è molto di Cooper in Maestro: "Voglio dire, prima di tutto, è l'anno stesso che lo rende speciale, perché in questo anno sono usciti film davvero incredibili - ha detto l'attore a Deadline - ho pensato che sarebbe stato semplicemente fantastico trovarci a competere con questi film e queste performance. E nonostante tutto il lavoro svolto, per molti di noi essere riconosciuti è davvero surreale". L'entusiasmo dell'attore non è stato spento neanche dall'assenza della candidatura come miglior regista, sicuramente più lusinghiera per Cooper che considera il risultato ottenuto già una grande vittoria.

La critica ha approvato il biopic su Leonard Bernstein ha ottenuto dal suo debutto su Netflix e le numerose nomination raccolte durante la stagione dei premi dal film della star di La fiera delle illusioni ne sono la prova. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, Bradley Cooper non ha ancora stretto tra le mani nessuna statuetta per Maestro: saranno gli Academy Awards a far brillare la storia d'amore tra il direttore d'orchestra e Felicia Montealegre?

Non ci resta che attendere il prossimo 10 marzo per scoprirlo! Nell'attesa potete recuperare la nostra recensione di Maestro.