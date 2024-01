Bradley Cooper compie 49 anni: 'Facevo tanti provini, ma non ero 'scopabile''

Bradley Cooper è oggi uno dei volti più conosciuti e apprezzati di Hollywood: da American Sniper ad American Hustle, passando per l'esordio da regista in A Star is Born e l'applauditissimo Maestro, l'attore di Limitless si è tolto un bel po' di soddisfazioni. Ma cosa sarebbe stato della sua carriera senza Una Notte da Leoni?

Cooper, che oggi compie 49 anni, sa benissimo di dovere molto alla trilogia di Todd Philips (e in particolar modo, ovviamente, al primo film della stessa): a parlarne è stato proprio il diretto interessato, ricordando di aver ottenuto il ruolo principalmente grazie al forfait dei colleghi Jack Black e Paul Rudd.

"Per anni ho cercato di recitare presentandomi a qualsiasi audizione, accettato decine e decine di parti. Alcune belle, altre insipide, finché un giorno il mio agente mi confessa che secondo i responsabili dei casting non ero abbastanza 'scopabile'. Il film Una Notte da Leoni ha cambiato tutto. Jack Black e Paul Rudd non potevano partecipare alle riprese, così sono riuscito ad agguantare il ruolo del protagonista quasi senza provino. Dopo quel film sono diventato 'sexy' e la mia carriera è stata in discesa" sono state le sue parole. Tornando ai giorni nostri, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione di Maestro.