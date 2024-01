Bradley Cooper come Clint Eastwood e Warren Beatty: il record di Maestro agli Oscar 2024

Bradley Cooper è incredulo per le nomination Oscar ottenute da Maestro, ma chissà se qualcuno gli ha già riferito quale importantissimo record è stato in grado di ottenere alla 96esima edizione degli Academy Awards.

Come forse già saprete infatti Maestro ha ricevuto sette nomination agli Oscar, tra cui quelle per il miglior attore protagonista (Bradley Cooper), migliore attrice protagonista (Carey Mulligan), migliore fotografia, miglior trucco e acconciatura, miglior sonoro e migliore sceneggiatura originale, oltre ovviamente quella a miglior film. Grazie a queste sette nomination, va notato che Bradley Cooper è diventata la quarta persona nella storia degli Oscar ad aver ottenuto una nomination come attore in due film da lui stesso diretti: prima di allora solo altri tre attori/registi ci erano riusciti, un club esclusivo che comprende Laurence Olivier, Warren Beatty e Clint Eastwood. Prossimamente a raggiungere questo gruppo ristretto di quattro star potrà provarci Kevin Costner, nominato miglior attore per il film da lui diretto Balla coi lupi e finalmente di ritorno alla regia dopo oltre vent'anni con Horizon: An American Saga.

La 96esima edizione degli Oscar si terrà domenica 10 marzo al Dolby Theatre dell'Ovation Hollywood e sarà trasmessa in diretta televisiva su ABC e in più di 200 territori in tutto il mondo, con Jimmy Kimmel come presentatore.

Nel frattempo, sempre grazie a Maestro Steven Spielberg è diventato il produttore più nominato di sempre agli Oscar, con un totale di 13 film candidati all'Oscar Best Picture nel corso della carriera.