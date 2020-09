Bradley Cooper si è chiuso in casa per la pandemia: 'Mia mamma ha 80 anni, non rischio'

Escluse le trattative per il nuovo film di Paul Thomas Anderson, negli ultimi mesi la vita di Bradley Cooper è proseguita all'interno dell'abitazione di famiglia.

L'attore e regista di A Star is Born non ha voluto rischiare di contagiare la madre malata, come ha rivelato ad Interview: "Sono con mia figlia, mia madre e i miei due cani, e non abbiamo mai lasciato la casa. Mia madre sta per compiere 80 anni ed ha una sacca da colostomia, quindi non posso far venire nessuno a casa e non posso lasciare la casa, perché se prende il Covid è finita".

"Viviamo in una piccola casa di città, per fortuna c'è un giardino. Sto gestendo una sorta di asilo tutto da solo. Ci svegliamo e facciamo una lezione di nuoto nella vasca", scherza Cooper, la cui figlia Lea ha tre anni.

L'attore si è trasferito con i suoi nel 2011, poco prima della morte del padre Charles: "La mia famiglia è molto unita, e la morte di mio padre è stata un duro colpo per tutti noi. È stata come un terremoto, e le scosse di assestamento non si sono ancora fermate. Abbiamo bisogno gli uni degli altri".

La madre Gloria ha accompagnato il figlio in molti eventi importanti, tra cui la cerimonia degli Oscar 2019. Visto il legame che li unisce, è comprensibile il timore provato da Cooper, che ha preferito mettere in pausa gli impegni per un certo periodo pur di non rischiare.

È probabile che abbia iniziato ad uscire soltanto recentemente per accompagnare la figlia al mare, data la foto che lo ritrae in compagnia di Jennifer Garner.