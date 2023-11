Bradley Cooper chiama a raccolta la banda: 'Farei Una notte da leone 4 in un secondo'

In occasione del tour promozionale per l'uscita del suo nuovo film Maestro, in arrivo su Netflix dal prossimo 20 dicembre, il regista e attore Bradley Cooper ha confermato il suo interesse per la realizzazione di Una notte da leoni 4, un nuovo ipotetico capito della saga di Todd Phillips.

La star si è fermata al New Yorker Radio Hour per discutere del suo nuovo film, Maestro, ma durante l'apparizione al podcast ha anche spiegato di essere prontissimo a riunire la banda degli 'Hangovers' e realizzare insieme Una notte da leoni 4: "Ad essere sincero, probabilmente farei il quarto film in un istante, direi subito di si di fronte a quella possibilità" ha confermato Bradley Cooper. "Il motivo è semplice, amo profondamente Todd, amo Zach Galifianakis e amo Ed Helms, li amo troppo per prendere in considerazione l'idea di rifiutare una cosa del genere."

Tuttavia i fan farebbero bene a non perdere la testa, dato che le speranze di vedere davvero un ipotetico Una notte da leoni 4 sono molto basse. Lo stesso Bradley Cooper ha ammesso: "Non credo che Todd lo farà mai". Il regista, come saprete, dopo il successo clamoroso della trilogia di Una notte da leoni è diventato uno degli autori di punta di Warner Bros, e dopo War Dogs ha realizzato il cinecomic Joker, per il quale ha vinto il Leone d'Oro a Venezia. Al momento Todd Phillips è impegnato nella post-produzione del sequel Joker: Folie à Deux, che uscirà il 4 ottobre 2024.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Maestro, il nuovo film diretto e interpretato da Bradley Cooper.