Bradley Cooper, nuova avventura da produttore: al via il progetto Hyperion

Il candidato all'Oscar Bradley Cooper è pronto a lanciarsi in una nuova avventura in veste di produttore. Come riporta Deadline, al fianco di Weston Middleton, la star di Una notte da leoni lavorerà allo sviluppo di Hyperion, un progetto da tempo in cantiere e basato sulla serie in quattro volumi dei romanzi di Dan Simmons.

Hyperion ora passa dalla sezione tv di Syfy a Warner Bros., con il premio Oscar Graham King nel team produttivo con la GK Films.

Inizialmente concepito come una miniserie per Syfy, Hyperion ora diventerà un lungometraggio grazie all'adattamento di Tom Spezialy, vincitore di un Emmy grazie al suo lavoro nella serie HBO, Watchmen.



Attualmente è in corso la ricerca di un regista. La scelta di passare dalla serialità al lungometraggio è dettata dalla necessità di fornire una maggior ampiezza alla trama.

I libri, pubblicati da Bantam Spectra, includono Hyperion (1989), The Fall of Hyperion (1990), Endymion (1996) e The Rise of Endymion (1997).



La trama letteraria è ambientata 700 anni dopo la scomparsa della Vecchia Terra, quando l'intera galassia si ritrova in guerra. Sette sconosciuti partono per un viaggio nel tentativo di svelare i misteri delle Tombe del Tempo, ognuno convinto di avere la chiave per salvare l'umanità.



Bradley Cooper sarà protagonista di Licorice Pizza, il nuovo film di Paul Thomas Anderson. L'attore ha mantenuto per anni un proficuo rapporto di lavoro con Warner Bros. e Todd Phillips, con successi quali Una notte da leoni e Joker.

Cooper ha trovato grande successo anche con il film A Star is Born; l'idea è stata criticata da Barbra Streisand, che l'ha definita sbagliata.