Bradley Cooper: 'Anni fa Todd Phillips mi fece un disegno con Joaquin Phoenix come Joker'

Forse non sono in molti a sapere che la star Bradley Cooper, storicamente molto legato al cinema di Todd Phillips, è uno dei co-produttori di Joker, nuovo cinecomic DC Films con protagonista Joaquin Phoenix.

Tutti e tre le personalità hollywoodiane commentano il film e il loro approccio alla sua realizzazione durante Joker: Vision vs Fury, uno dei tanti contenuti speciali chiusi all'interno dell'edizione home-video del film.

"Todd mi ha chiamato e ha detto: 'Ho questa folle idea per questo tipo di versione alternativa della DC, e la prima è la storia delle origini di Joker'", afferma Cooper nella featurette. "Ho pensato: 'Questa roba è così audace'".

Aggiunge Phoenix: “Todd ha un modo davvero unico di vedere le cose. E nessuno avrebbe potuto fare questo film al posto suo.”

Joker è una "meravigliosa esplorazione" del personaggio, continua Cooper, che anni prima aveva ricevuto un disegno da Phillips raffigurante il Joker di Joaquin Phoenix in metropolitana ... prima che Phoenix fosse mai anche solo contattato per il ruolo. "Prendere quello che è probabilmente il cattivo più bidimensionale che abbiamo visto in così tante forme - che si tratti del fumetto, di una serie televisiva o di vari film - e dire: 'Va bene, cosa succede se proviamo ad umanizzare questa persona? E vediamo quali potrebbero essere le possibili cause", afferma Cooper. "E la sua volontà di uscire da qualsiasi confine e raccontare la storia che vuole raccontare, è molto difficile metterlo in una scatola. Voglio dire, la prima cosa che ha fatto è stato un documentario su GG Allin. E penso che una volta diventato famoso come regista comico, molte persone sicuramente ti vedono proprio così. Ma ho sempre saputo che è un autore."

Quando spiega la sua attrazione per Joker, Phillips ammette: "Adoro i cattivi. È divertente dire: 'Perché è così? Che cosa lo ha reso così?' E quello è in definitiva l'obiettivo del film. Non è questa affermazione gigantesca sul mondo di oggi, e anche se ci sono molte tematiche lì dentro, ma in realtà, tutto ruota su una cosa: 'Che ci vuole per trasformare una persona qualunque in questo modo?'"

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio sull'analisi del tema della mimesi in Joker.