Bradley Cooper, è nuovo amore: chi è Huma Abedin, la 'seconda figlia' di Hillary Clinton

Nuovo amore per Bradley Cooper, divo di Hollywood visto recentemente nel noir La fiera delle illusioni di Guillermo Del Toro che secondo nuove indiscrezioni da diversi mesi farebbe ormai coppia fissa con Huma Abedin.

A riportarlo le riviste di gossip Page Six e People, secondo le quali l'ex assistente di Hillary Clinton, che l'ex First Lady e candidata alla Casa Bianca amava definire "una seconda figlia", si sarebbe avvicinata a Bradley Cooper tramite Anna Wintour, vera e propria cupido della situazione. La direttrice di 'Vogue' "e' infatti amica molto molto intima di Bradley e adora Huma da sempre", ha scritto la rubrica di gossip del 'New York Post', e infatti, a quanto pare, la stessa Huma avrebbe iniziato a far sapere ai suoi amici che c'e' "un nuovo uomo" nella sua vita, dopo lo sfortunato matrimonio con Anthony Weiner, l'ex deputato democratico arrestato per una serie di sms a sfondo sessuale inviati ad una quindicenne.

"Si vedono da diversi mesi" hanno scritto People e il New York Post, secondo i quali la nuova coppia sarebbe arrivata insieme al gala del Met all'inizio di maggio - cerimonia di cui la Wintour è madrina e regista - solo per poi presentarsi sul tappeto rosso in momenti separati per non alimentare i pettegolezzi. La relazione, secondo il gossip, è resa solidissima dai tanti interessi in comune: "Politica, potere e la condizione umana". Un'altra cosa in comune tra i due è che sia Bradley Cooper che Huma Abedin sono genitori separati di figli unici: lui ha avuto una bambina di cinque anni dalla ex compagna Irina Shayk, mentre lei ha un figlio di dieci anni avuto con Weiner.

Vi ricordiamo che Bradley Cooper tornerà alla regia con Maestro, film Netflix incentrato sulla storia di Leonard Bernstein che vedrà la star anche nel ruolo di protagonista davanti alla cinepresa e in quello di sceneggiatore e co-produttore, insieme a Spielberg e Scorsese.