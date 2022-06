Bradley Cooper ammette: 'Ho fatto uso di cocaina, ero davvero perso'

Non solo Tom Hardy ha avuto un passato difficile ma, a quanto pare anche Bradley Cooper nei primi anni 2000 era entrato nel tunnel della droga e in particolare dell'abuso di cocaina, come rivelato da lui stesso in una recente intervista.

La star di A Star Is Born ha infatti ammesso che dopo aver terminato il suo impegno con Alias, la serie tv con protagonista Jennifer Garner in cui vestiva i panni di Will Tippin, ha dovuto fare i conti con un grave calo di autostima che lo ha portato in maniera del tutto sconsiderata verso l'abuso di sostanze stupefacenti.

"Ho fatto uso di cocaina, ero davvero perso. Mi sono reciso il tendine d'Achille subito dopo essere stato licenziato da Alias ​​e avevo letteralmente l'autostima sotto i piedi".

L'attore ha spiegato che parte del problema derivava dal tentativo di conciliare ciò che pensava sarebbe stato il successo con il modo in cui le cose si sono poi effettivamente svolte nella sua vita in quegli anni: "Pensavo di essere riuscito finalmente a raggiungere il successo, pensavo di aver raggiunto qualcosa, ma dopo Alias, quando sono andato a Los Angeles, mi sentivo come se fossi tornato al liceo. Non potevo entrare in nessun club, nessuna ragazza voleva a guardarmi. Ero completamente depresso".

Will Arnett ha aiutato tanto Cooper in questa sua battaglia contro la dipendenza da cocaina e fortunatamente è diventato uno degli interpreti attualmente più ricercati. Ripensando ai suoi trascorsi difficili, l'attore si ritiene comunque fortunato: "Il vantaggio è che tutto questo mi sia accaduto quando avevo solo 29 anni. Ho avuto modo di venirne fuori, fare altre esperienze ed essere dove sono oggi".