Bradley Cooper ama stare nudo in casa: 'Lo faceva anche mio padre'

Casa che vai, abitudini che trovi: in quella di Bradley Cooper il rischio è quello di trovarsi di fronte la star di Maestro completamente nuda. Il buon Bradley ha infatti confermato durante una recente ospitata in un podcast di esser sempre stato a suo agio senza vestiti per casa, nonostante la presenza degli altri familiari.

Durante la stessa intervista con Dax Shepard durante la quale Cooper ha parlato del rapporto con sua figlia, l'attore e regista ha parlato di questa sua abitudine e di come la cosa sia stata probabilmente ereditata da suo padre, che ha sempre avuto lo stesso atteggiamento.

"Per la cronaca, per me è sempre stato così. Non con mia madre, ma con mio padre sì. Mio padre era sempre nudo, spesso facevo la doccia con lui" sono state le parole della star di Una Notte da Leoni e American Hustle, che ha poi proseguito parlando di come a sua figlia non crei problemi il fatto di poter interagire con il padre anche mentre è al bagno.

"Parliamo sempre mentre io sono sul gabinetto o mentre lei è nella vasca" ha spiegato Cooper. Insomma, chi siamo noi per giudicare le abitudini di un uomo tra le quattro mura di casa! Certo, speriamo che il nostro Bradley si ricordi sempre di indossare qualcosa quando ci sono ospiti: a loro la cosa potrebbe non andare particolarmente a genio!